Путін сяде за стіл мирних перемовин за трьох умов, - політолог

Політолог Іван Преображенський назвав умови, за яких Путін теоретично може сісти за переговори щодо війни в Україні, оцінюючи їхню ймовірність нині лише на 2–3 %.

Про це в інтервʼю РБК-Україна розповів російський політолог Іван Преображенський.

Експерт вважає, що поки Росія не відчує поєднання зовнішнього тиску, військових невдач і економічних проблем, то переговори про мир будуть радше імітацією, ніж реальною можливістю завершити конфлікт.

"Мінімальні необхідні умови - це посилене санкційне тиск на Росію, а не лише економічне, а й воєнне: зупинка наступальних дій та серйозні внутрішні проблеми, наприклад із економікою та набором найманців", – пояснив експерт.

Він додав, що додатково можуть зіграти роль масштабні інвестиції з боку США або інших великих міжнародних донорів, що створять додатковий стимул для Москви.

Політолог зазначає, що навіть якщо США або окремі інвестори і спробують "продавити" російську позицію, то ймовірність реального підписання мирної угоди в чистому вигляді залишається мінімальною.

"Є мікрошанс, що Росія погодиться на переговори і принаймні імітуватиме процес ще деякий час, але справжнього миру поки не видно", - вважає експерт.