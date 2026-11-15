"Путін у своїх мріях бачить себе в Ялті 1945 року": Сибіга відреагував на нові вимоги РФ

Росія не досягла цілей свого вторгнення в Україну, тому не може претендувати на перегляд безпекового порядку Європи.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Путін вкидає ідеї щодо перекроювання європейського безпекового порядку. У своїх мріях він бачить себе в Ялті 1945 року. Проблема в тому, що для висунення ідей такого масштабу спочатку потрібно виграти світову війну", - зазначив Сибіга.

Він нагадав, що Росія витратила чотири роки й вісім місяців на те, щоб "майже захопити" село Мала Токмачка в Запорізькій області.

До того ж Росія втратила понад 1,6 млн військових убитими та пораненими, але так і не досягла жодної мети свого вторгнення.

Лише за жовтень вона втратила 54 400 окупантів, тоді як Україна звільнила більше території, ніж Росії вдалося захопити.

"На цьому етапі максимум, про що Путін може домовлятися, - це справедливе припинення вогню вздовж поточної лінії зіткнення, а не сфери впливу в Європі", - наголосив міністр.



На його думку, Європі не потрібен новий порядок безпеки.

"Він уже існує, і Росія його постійно порушує. Найкращий план для безпечної та вільної Європи - покласти край російській агресії проти України", - зазначив глава МЗС.