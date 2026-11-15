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"Путін у своїх мріях бачить себе в Ялті 1945 року": Сибіга відреагував на нові вимоги РФ

13:40 15.11.2026 Нд
2 хв
aimg Тетяна Степанова
"Путін у своїх мріях бачить себе в Ялті 1945 року": Сибіга відреагував на нові вимоги РФ Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Росія не досягла цілей свого вторгнення в Україну, тому не може претендувати на перегляд безпекового порядку Європи.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Путін вкидає ідеї щодо перекроювання європейського безпекового порядку. У своїх мріях він бачить себе в Ялті 1945 року. Проблема в тому, що для висунення ідей такого масштабу спочатку потрібно виграти світову війну", - зазначив Сибіга.

Він нагадав, що Росія витратила чотири роки й вісім місяців на те, щоб "майже захопити" село Мала Токмачка в Запорізькій області.

До того ж Росія втратила понад 1,6 млн військових убитими та пораненими, але так і не досягла жодної мети свого вторгнення.

Лише за жовтень вона втратила 54 400 окупантів, тоді як Україна звільнила більше території, ніж Росії вдалося захопити.

"На цьому етапі максимум, про що Путін може домовлятися, - це справедливе припинення вогню вздовж поточної лінії зіткнення, а не сфери впливу в Європі", - наголосив міністр.

На його думку, Європі не потрібен новий порядок безпеки.

"Він уже існує, і Росія його постійно порушує. Найкращий план для безпечної та вільної Європи - покласти край російській агресії проти України", - зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Росія знову починає вимагати від НАТО, щоб Альянс вивів свої війська на позиції, які він обіймав у 1997 році. Все це відбувається в рамках вимог щодо перегляду всієї європейської безпеки.

Видання Bild також повідомляло про те, що Росія для завершення війни в Україні вимагає виходу Фінляндії з НАТО і відмова альянсу від розміщення баз у країнах Балтії. Проте речник Кремля Дмитро Пєсков спростував публікацію і почав стверджувати, що такі умови не висувалися.

Окрім того, за інформацією ЗМІ, Росія запропонувала США повернутися до відносин за моделлю "холодної війни" та розділити Європу на сфери впливу.

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