Москва запропонувала США повернутися до відносин за моделлю "холодної війни" та розділити Європу на сфери впливу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

Як зазначило видання, делегація РФ у ході переговорів в Абу-Дабі та під час зустрічі у Москві виступила за повернення до моделі протистояння 1946-1991 років.

За задумом Кремля, це передбачає поділ Європи на зони впливу та контроль Москви над оновленою версією Варшавського договору, що, на думку російської сторони, має стати "основами неподільної архітектури безпеки".

Представники Кремля прагнуть досягти миру з Україною на власних умовах, вимагаючи офіційної відмови від вступу до НАТО, передачі до складу РФ обох областей Донбасу та скорочення оборонних можливостей України.

Крім того, Москва вимагає від НАТО повернення до кордонів 1997 року з відведенням інфраструктури з 16 країн та відмови від активності в Центральній Азії.

"Мені не хотілося б так думати, що ми переходимо до якоїсь "холодної війни", і впевнений, цього ніхто не хоче", - заявляв раніше російський диктатор Володимир Путін.