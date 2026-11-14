Путін запропонував США поділити Європу на сфери впливу як за часів "холодної війни", - ЗМІ
Москва запропонувала США повернутися до відносин за моделлю "холодної війни" та розділити Європу на сфери впливу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Як зазначило видання, делегація РФ у ході переговорів в Абу-Дабі та під час зустрічі у Москві виступила за повернення до моделі протистояння 1946-1991 років.
За задумом Кремля, це передбачає поділ Європи на зони впливу та контроль Москви над оновленою версією Варшавського договору, що, на думку російської сторони, має стати "основами неподільної архітектури безпеки".
Представники Кремля прагнуть досягти миру з Україною на власних умовах, вимагаючи офіційної відмови від вступу до НАТО, передачі до складу РФ обох областей Донбасу та скорочення оборонних можливостей України.
Крім того, Москва вимагає від НАТО повернення до кордонів 1997 року з відведенням інфраструктури з 16 країн та відмови від активності в Центральній Азії.
"Мені не хотілося б так думати, що ми переходимо до якоїсь "холодної війни", і впевнений, цього ніхто не хоче", - заявляв раніше російський диктатор Володимир Путін.
Нагадаємо, що Путін висунув Британії ультиматум щодо України та її ядерного потенціалу.
Зокрема, російський диктатор наполягає на тому, щоб Лондон відмовився від використання ядерної зброї для захисту інших європейських держав.
Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін хоче перекроїти кордони Європи, а під головним прицілом опинилися Фінляндія та Швеція.
За словами глави держави, Кремль прагне зменшити військову присутність НАТО на континенті, і окрім скандинавських країн, це може торкнутися держав Балтії.