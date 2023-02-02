Путін створює умови для ескалації у північно-східних районах України, - ISW
Президент Росії Володимир Путін створює умови для подальших російських рейдів через кордон до північно-східних районів України, щоб продовжити інформаційні операції та притиснути українські сили до північних прикордонних районів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Путін провів нараду 1 лютого, щоб обговорити відновлення житлової інфраструктури в окупованому Криму, Білгородській, Брянській та Курській областях після обстрілів. Він заявив, що припинити обстріли має Міноборони РФ.
"Увага Путіна до небезпеки українських обстрілів прикордонних районів, ймовірно, слугує двом цілями. Він просуває інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб представити війну в Україні як екзистенційну загрозу для російських громадян, щоб заручитися внутрішньою підтримкою затяжної війни", - пишуть аналітики.
Путін також може створити умови для ескалації транскордонних рейдів, щоб відвернути та розосередити українські сили від критичних напрямків наступу, затиснувши їх у північно-східних прикордонних районах.
"ISW, як і раніше, вважає, що російське вторгнення з Білорусі вкрай малоймовірне, а інформаційна операція з притиснення українських військ до кордону Білорусі, схоже, дає збої, оскільки українські офіційні особи все частіше вважають малоймовірною загрозу вторгнення", - зазначають експерти.
На їхню думку, загроза транскордонних рейдів із Білгородської, Брянської та Курської областей на північ та північний схід України, ймовірно, є спробою змусити Україну перекинути в ці райони обмежені підрозділи для захисту від таких нападів, тим самим розосередивши українські війська перед російською. наступальною операцією у найближчі місяці.
Ключові висновки аналітиків ISW
- Українські офіційні особи продовжують попереджати про плани Росії провести рішучу наступальну операцію на Донбасі у лютому чи березні.
- Російські війська продовжували наземні атаки на північний схід та південний захід від Бахмута.
- Російські війська продовжували обмежені наземні атаки, щоб відновити втрачені позиції на лінії Сватове-Кремінна 1 лютого.
- Російські сили продовжують марно проводити операції з руйнування островів у дельті річки Дніпро на Херсонщині, намагаючись не допустити проникнення українських сил на острови.
- Російські офіційні особи планують ввести мораторій на закон про державні закупівлі, щоб спростити процедури витрачання коштів в умовах дедалі дорожчих військових дій.
- Зусилля "ПВК Вагнера" щодо набору ув'язнених, можливо, сповільнилися.
- Кримські партизани могли здійснити диверсію із застосуванням саморобного вибухового пристрою 30 січня.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що російська армія перекинула до Білорусі свої нові підрозділи для підготовки. При цьому деякі військові, які пройшли навчання в РБ, вже повернулися до РФ, звідки буде переведено на окуповані території України.
Раніше у Генштабі ЗСУ пояснювали, що через проведення цих навчань потенційна загроза настання ворога з території Білорусі зберігатиметься протягом усього року.
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