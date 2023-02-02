Путин создает условия для эскалации в северо-восточных районах Украины, - ISW

Президент России Владимир Путин создает условия для дальнейших российских рейдов через границу в северо-восточные районы Украины, чтобы продолжить информационные операции и прижать украинские силы к северным приграничным районам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Путин провел совещание 1 февраля, чтобы обсудить восстановление жилой инфраструктуры в оккупированном Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях после обстрелов. Он заявил, что прекратить обстрелы должно Минобороны РФ.

"Внимание Путина к опасности украинских обстрелов приграничных районов, вероятно, служит двум целям. Он продвигает информационную операцию, направленную на то, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу для российских граждан, чтобы заручиться внутренней поддержкой затяжной войны", - пишут аналитики.

Путин также может создать условия для эскалации трансграничных рейдов, чтобы отвлечь и рассредоточить украинские силы от критических направлений наступления, зажав их в северо-восточных приграничных районах.

"ISW по-прежнему считает, что российское вторжение из Беларуси крайне маловероятно, а продолжающаяся информационная операция по прижатию украинских войск к границе Беларуси, похоже, дает сбои, поскольку украинские официальные лица все чаще считают маловероятной угрозу вторжения", - отмечают эксперты.

По их мнению, угроза трансграничных рейдов из Белгородской, Брянской и Курской областей на север и северо-восток Украины, вероятно, является попыткой вынудить Украину перебросить в эти районы ограниченные подразделения для защиты от таких нападений, тем самым рассредоточив украинские войска до определенного предела перед российской наступательной операцией в ближайшие месяцы.

Ключевые выводы аналитиков ISW