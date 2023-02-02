Путин создает условия для эскалации в северо-восточных районах Украины, - ISW
Президент России Владимир Путин создает условия для дальнейших российских рейдов через границу в северо-восточные районы Украины, чтобы продолжить информационные операции и прижать украинские силы к северным приграничным районам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Путин провел совещание 1 февраля, чтобы обсудить восстановление жилой инфраструктуры в оккупированном Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях после обстрелов. Он заявил, что прекратить обстрелы должно Минобороны РФ.
"Внимание Путина к опасности украинских обстрелов приграничных районов, вероятно, служит двум целям. Он продвигает информационную операцию, направленную на то, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу для российских граждан, чтобы заручиться внутренней поддержкой затяжной войны", - пишут аналитики.
Путин также может создать условия для эскалации трансграничных рейдов, чтобы отвлечь и рассредоточить украинские силы от критических направлений наступления, зажав их в северо-восточных приграничных районах.
"ISW по-прежнему считает, что российское вторжение из Беларуси крайне маловероятно, а продолжающаяся информационная операция по прижатию украинских войск к границе Беларуси, похоже, дает сбои, поскольку украинские официальные лица все чаще считают маловероятной угрозу вторжения", - отмечают эксперты.
По их мнению, угроза трансграничных рейдов из Белгородской, Брянской и Курской областей на север и северо-восток Украины, вероятно, является попыткой вынудить Украину перебросить в эти районы ограниченные подразделения для защиты от таких нападений, тем самым рассредоточив украинские войска до определенного предела перед российской наступательной операцией в ближайшие месяцы.
Ключевые выводы аналитиков ISW
- Украинские официальные лица продолжают предупреждать о планах России провести решительную наступательную операцию на Донбассе в феврале или марте.
- Российские войска продолжали наземные атаки к северо-востоку и юго-западу от Бахмута.
- Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки, чтобы восстановить утраченные позиции на линии Сватово-Кременная 1 февраля.
- Российские силы продолжают безуспешно проводить операции по разрушению островов в дельте реки Днепр в Херсонской области, пытаясь не допустить проникновения украинских сил на острова.
- Российские официальные лица планируют ввести мораторий на закон о государственных закупках, чтобы упростить процедуры расходования средств в условиях все более дорогостоящих военных действий.
- Усилия "ЧВК Вагнера" по набору заключенных, возможно, замедлились.
- Крымские партизаны могли совершить диверсию с применением самодельного взрывного устройства 30 января.
Напомним, вчера стало известно, что российская армия перебросила в Беларусь свои новые подразделения для подготовки. При этом некоторые военные, прошедшие учения в РБ, уже вернулись в РФ, откуда будут переведены на оккупированные территории Украины.
Ранее в Генштабе ВСУ объясняли, что из-за проведения этих учений потенциальная угроза наступления врага с территории Беларуси будет сохраняться в течение всего года.
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