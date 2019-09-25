Путин стремится к урегулированию ситуации на Донбассе, - Трамп

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Вашингтон рассчитывает на разрешение ситуации на востоке Украины

Президент России Владимир Путин стремится к урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

По словам Трампа, российский президент хочет урегулировать конфликт на востоке Украины, а США, со своей стороны, рассчитывают на прекращение войны на Донбассе.

"Я действительно надеюсь, что Россия... Я действительно верю, что президент Путин хотел бы чего-то достичь. Я действительно надеюсь, что вы и президент Путин встретитесь и сможете решить вашу проблему. Это было бы грандиозным достижением", - подчеркнул он.

Кроме того, президент США отметил, что Путин "стремится это сделать", имея в виду урегулирование ситуации на Донбассе.

Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским отметил прогресс в отношениях Украины и Российской Федерации. Трамп подчеркнул, что прогресс в отношениях стран является непосредственно заслугой Зеленского.

Добавим, что сегодня, 25 сентября, в Нью-Йорке состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Встреча проходила в рамках визита украинского президента в США для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН. В начале встречи Зеленский пригласил главу Белого дома приехать в Украину.