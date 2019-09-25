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Путін прагне до врегулювання ситуації на Донбасі, - Трамп

Новини » Політика    25.09.2019 - 22:29
Путін прагне до врегулювання ситуації на Донбасі, - Трамп
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Вашингтон розраховує на вирішення ситуації на сході України

Президент Росії Володимир Путін прагне до врегулювання ситуації на Донбасі. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Нью-Йорку.

За словами Трампа, російський президент хоче врегулювати конфлікт на сході України, а США, зі свого боку, розраховують на припинення війни на Донбасі.

"Я справді сподіваюся, що Росія… Я справді вірю, що президент Путін хотів би чогось досягти. Я справді сподіваюся, що ви та президент Путін зустрінетесь та зможете вирішити вашу проблему. Це було б надзвичайним досягненням", - наголосив він.

Крім того, президент США наголосив, що Путін "прагне це зробити", маючи на увазі врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, раніше глава Білого дому Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським відзначив прогрес у відносинах України та Російської Федерації. Трамп наголосив, що прогрес у відносинах країн є безпосередньо заслугою Зеленського.

Додамо, що сьогодні, 25 вересня, в Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Зустріч проходила в рамках візиту українського президента до США для участі в засіданні Генеральної асамблеї ООН. На початку зустрічі Зеленський запросив главу Білого дому приїхати в Україну.

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