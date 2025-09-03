ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Путін спростував чутки про гарантії безпеки для України в обмін на території

Середа 03 вересня 2025 17:34
UA EN RU
Путін спростував чутки про гарантії безпеки для України в обмін на території Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін нібито не порушував питання обміну гарантій безпеки для України на території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію голови Кремля.

Путін цинічно заявив, що кожна країна має право забезпечувати свою безпеку, але це не має бути забезпечено за рахунок безпеки іншої країни.

"Ми виходимо з того, що будь-яка країна повинна мати ці гарантії, системи безпеки, і Україна зокрема. Але це не пов'язано з якимись обмінами, тим більше з обмінами територіями", - додав він.

Гарантії безпеки для України

Зазначимо, що наразі низка країн Європи обговорює можливе відправлення солдатів в Україну як гарантії безпеки. Європейські солдати повинні будуть стримувати Росію від повторної агресії.

Також участь у наданні Україні гарантій безпеки обіцяли взяти США. За словами президента США Дональда Трампа, його країна відіграватиме роль підтримки.

У ЗМІ вже з'явилися чутки про те, що США можуть допомогти Україні з розвідкою і захистом неба.

Президент України Володимир Зеленський обіцяв, що конфігурація гарантій безпеки для України в письмовому вигляді з'явиться вже цього тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Війна в Україні Гарантії безпеки
Новини
Зеленський прибув з візитом до Данії
Зеленський прибув з візитом до Данії
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці