Путин опроверг слухи о гарантиях безопасности для Украины в обмен на территории

Среда 03 сентября 2025 17:34
Путин опроверг слухи о гарантиях безопасности для Украины в обмен на территории Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин якобы не поднимал вопрос обмена гарантий безопасности для Украины на территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы Кремля.

Путин цинично заявил, что каждая страна вправе обеспечивать свою безопасность, но это не должно быть обеспечено за счет безопасности другой страны.

"Мы исходим из того, что любая страна должна иметь эти гарантии, системы безопасности, и Украина в том числе. Но это не связано с какими-то обменами, тем более с обменами территориями", - добавил он.

Гарантии безопасности для Украины

Отметим, что сейчас ряд стран Европы обсуждает возможную отправку солдат в Украину в качестве гарантий безопасности. Европейские солдаты должны будут сдерживать Россию от повторной агрессии.

Также участие в предоставлении Украине гарантий безопасности обещали принять США. По словам президента США Дональда Трампа, его страна будет отыгрывать роль поддержки.

В СМИ уже появились слухи о том, что США могут помочь Украине с разведкой и защитой неба.

Президент Украины Владимир Зеленский обещал, что конфигурация гарантий безопасности для Украины в письменном виде появится уже на этой неделе.

Владимир Путин Российская Федерация Война в Украине Гарантии безопасности
