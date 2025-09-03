Путин опроверг слухи о гарантиях безопасности для Украины в обмен на территории

Российский диктатор Владимир Путин якобы не поднимал вопрос обмена гарантий безопасности для Украины на территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы Кремля.

Путин цинично заявил, что каждая страна вправе обеспечивать свою безопасность, но это не должно быть обеспечено за счет безопасности другой страны. "Мы исходим из того, что любая страна должна иметь эти гарантии, системы безопасности, и Украина в том числе. Но это не связано с какими-то обменами, тем более с обменами территориями", - добавил он.