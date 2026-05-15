Путін спростив видачу російських паспортів жителям Придністров'я

Закон про вторгнення в інші країни

Нагадаємо, тільки нещодавно Державна дума Росії ухвалила закон, що дозволяє диктатору Володимиру Путіну одноосібно ухвалювати рішення про введення армії за кордон для "захисту" російських громадян.

Згідно з документом, приводом для військового втручання може стати арешт, затримання або порушення кримінальної справи проти громадянина РФ іноземним судом або державою.

Варто зазначити, що подібні аргументи про захист співвітчизників Кремль уже використовував для окупації Криму і початку повномасштабного вторгнення в Україну.