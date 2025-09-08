ua en ru
Пн, 08 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ворог може "депортувати" українців в окупації, які не отримали паспорт РФ, - Федоров

Понеділок 08 вересня 2025 14:33
UA EN RU
Ворог може "депортувати" українців в окупації, які не отримали паспорт РФ, - Федоров Фото: жителів ТОТ змушують отримати паспорти РФ (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) після 10 вересня українців без російського паспорта прирівняють до "нелегальних мігрантів". Їм загрожує депортація з власних домівок.

Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Івана Федорова в ефірі телемарафону.

Як зазначив Федоров, після 10 вересня українців, які не отримали російський паспорт на тимчасово окупованих територіях, указом російського диктатора Володимира Путіна прирівняють до "нелегальних мігрантів" та погрожують депортувати з рідного дому.

Йдеться про указ, підписаний Путіним у березні 2024 року. Документ зобов’язує громадян України, які "незаконно перебувають у РФ", до 10 вересня або покинути територію, або легалізувати своє перебування.

За словами голови ОВА, вижити без паспорта країни-агресора на ТОТ майже неможливо. Зокрема, без нього:

  • немає доступу до медицини, навіть екстреної;
  • діти не можуть навчатися, а батькам загрожує позбавлення батьківських прав;
  • заборонено працювати у більшості сфер;
  • відсутність паспорта на блокпостах чи під час обшуків стає підставою для арешту;
  • нерухомість, не оформлена за російським законодавством, визнається "безхазяйною" та відбирається.

Водночас навіть наявність паспорта не гарантує безпеки.

"Якщо ти українець - ти під загрозою. Примусова паспортизація - це інструмент, який Росія використовує для того, щоб посилити свій вплив на людей, зробити їх залежними від окупаційної влади та встановити жорсткіший контроль над мешканцями тимчасово окупованих територій", - наголосив Федоров.

Примусова паспортизація в окупації

Нагадаємо, що починаючи з 5 січня на тимчасово окупованих територіях України запрацював реєстр "контрольованих осіб". Ворог вносить до нього українців, які не отримали паспорт Росії.

Також в РФ ухвалили закон, який дав змогу поліцейським проникати в приміщення на тимчасово окупованих територіях. Йдеться теж про тих, хто не отримав російський паспорт. Так званий закон набув чинності 5 березня 2025 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька область Біженці
Новини
РФ переважає у силах утричі, на головних напрямках - у 4-6 разів, - Сирський
РФ переважає у силах утричі, на головних напрямках - у 4-6 разів, - Сирський
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії