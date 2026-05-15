Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

Закон о вторжении в другие страны

Напомним, только недавно Государственная дума России приняла закон, разрешающий диктатору Владимиру Путину единолично принимать решение о введении армии за границу для "защиты" российских граждан.

Согласно документу, поводом для военного вмешательства может стать арест, задержание или возбуждение уголовного дела против гражданина РФ иностранным судом или государством.

Стоит отметить, что подобные аргументы о защите соотечественников Кремль уже использовал для оккупации Крыма и начала полномасштабного вторжения в Украину.