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Путін сприймає переговори з Україною як "слабкість", - Мерц

Фото: Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російський диктатор Володимир Путін сприймає переговори з Україною як слабкість. Якщо країни не продовжать діалог - потрібно готуватись до того, що війна триватиме довше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, якого цитує El Mundo.

"Очевидно, що Путін розглядає переговори як слабкість... Якщо навіть пропозиція про зустріч у Ватикані не зустріне схвалення Росії, ми повинні готуватися до того, що ця війна триватиме довше, ніж ми хочемо або можемо собі уявити", - заявив канцлер. 

Переговори України та Росії

16 травня в Туреччині пройшли перші за останні 3 роки безпосередні переговори між Україною та Росією. До країни також прибув президент України Володимир Зеленський, який мав намір зустрітися особисто з російським президентом Володимиром Путіним, проте той проігнорував діалог.

Від України на перемовинах був присутній міністр оборони Рустем Умєров, а делегацію від Росії очолював помічник Путіна Володимир Мединський.

У ході перемовин сторони обговорювали питання масштабного обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Обмін відбувся у три етапи протягом цих вихідних.

Протягом останніх діб Росія серйозно посилила обстріли території України. Деталі про обстріли у ніч на 26 травня - у матеріалі РБК-Україна.

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Війна в УкраїніФрідріх МерцРосійська ФедераціяВолодимир Путін