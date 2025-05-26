Путін сприймає переговори з Україною як "слабкість", - Мерц

Переговори України та Росії

16 травня в Туреччині пройшли перші за останні 3 роки безпосередні переговори між Україною та Росією. До країни також прибув президент України Володимир Зеленський, який мав намір зустрітися особисто з російським президентом Володимиром Путіним, проте той проігнорував діалог.

Від України на перемовинах був присутній міністр оборони Рустем Умєров, а делегацію від Росії очолював помічник Путіна Володимир Мединський.

У ході перемовин сторони обговорювали питання масштабного обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". Обмін відбувся у три етапи протягом цих вихідних.

Протягом останніх діб Росія серйозно посилила обстріли території України. Деталі про обстріли у ніч на 26 травня - у матеріалі РБК-Україна.

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