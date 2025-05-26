Путин воспринимает переговоры с Украиной как "слабость", - Мерц

Переговоры Украины и России

16 мая в Турции прошли первые за последние 3 года непосредственные переговоры между Украиной и Россией. В страну также прибыл президент Украины Владимир Зеленский, который намеревался встретиться лично с российским президентом Владимиром Путиным, однако тот проигнорировал диалог.

От Украины на переговорах присутствовал министр обороны Рустем Умеров, а делегацию от России возглавлял помощник Путина Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны обсуждали вопрос масштабного обмена пленными в формате "1000 на 1000". Обмен состоялся в три этапа в течение этих выходных.

В течение последних суток Россия серьезно усилила обстрелы территории Украины. Детали об обстрелах в ночь на 26 мая - в материале РБК-Украина.

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