Путін у списку. Молдова не впускатиме політиків РФ, які підтримали вторгнення в Україну
Уряд Молдови створив "чорний список" росіян, яким заборонили в'їзд до країни за підтримку агресії проти України. Незабаром цей список може бути оприлюднений.
Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
Прем'єр-міністр зазначив, що до "чорного списку" увійшли чиновники та популярні артисти, які пропагують та підтримують війну Росії проти України. Речан навів кілька прикладів та розповів, що до списку увійшли Володимир Путін, Ігор Чайка та Філіп Кіркоров.
"У нас довгий список, і всіх людей з нього ми будемо відправляти додому. РФ не може вказувати нам, що ми повинні або можемо робити. Республіка Молдова є вільною та суверенною країною. Кожен має знати своє місце", - наголосив прем'єр.
Речан також зазначив, що "чорний список" досі не було оприлюднено, але політичні діячі та артисти, які до нього увійшли, знають про це.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч зі своїм молдавським колегою Ніком Попеску. На зустрічі було обговорено кроки щодо прискорення вступу України до ЄС.
Раніше Міжнародний кримінальний суд виписав ордер на арешт Путіна. Тепер понад 120 країн, які є підписантами Римського статуту, мають заарештувати диктатора, якщо він з'явиться на території їхніх країн.
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