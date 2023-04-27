Путин в списке. Молдова не будет впускать политиков РФ, поддержавших вторжение в Украину

Правительство Молдовы создало "черный список" россиян, которым запретили въезд в страну за поддержку агрессии против Украины. В скором времени этот список может быть обнародован.

Премьер-министр отметил, что в "черный список" вошли чиновники и популярные артисты, которые пропагандируют и поддерживают войну России против Украины. Речан привел несколько примеров и рассказал, что в список вошли Владимир Путин, Игорь Чайка и Филипп Киркоров.

"У нас длинный список, и всех людей из него мы будем отправлять домой. РФ не может указывать нам, что мы должны или можем делать. Республика Молдова является свободной и суверенной страной. Каждый должен знать свое место", - подчеркнул премьер.

Речан также отметил, что "черный список" до сих пор не был обнародован, но политические деятели и артисты, которые в него вошли, знают об этом.