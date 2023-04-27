Путин в списке. Молдова не будет впускать политиков РФ, поддержавших вторжение в Украину
Правительство Молдовы создало "черный список" россиян, которым запретили въезд в страну за поддержку агрессии против Украины. В скором времени этот список может быть обнародован.
Об этом заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
Премьер-министр отметил, что в "черный список" вошли чиновники и популярные артисты, которые пропагандируют и поддерживают войну России против Украины. Речан привел несколько примеров и рассказал, что в список вошли Владимир Путин, Игорь Чайка и Филипп Киркоров.
"У нас длинный список, и всех людей из него мы будем отправлять домой. РФ не может указывать нам, что мы должны или можем делать. Республика Молдова является свободной и суверенной страной. Каждый должен знать свое место", - подчеркнул премьер.
Речан также отметил, что "черный список" до сих пор не был обнародован, но политические деятели и артисты, которые в него вошли, знают об этом.
Напомним, сегодня стало известно, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу со своим молдавским коллегой Ником Попеску. На встрече были обсуждены шаги по ускорению вступления Украины в ЕС.
Ранее Международный уголовный суд выписал ордер на арест Путина. Теперь более 120 стран, являющихся подписантами Римского устава, должны арестовать диктатора, если он появится на территории их стран.
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