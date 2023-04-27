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Молдова приєднається до створення спецтрибуналу над РФ, - Кулеба

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Україна, Четвер 27 квітня 2023 20:20
Молдова приєднається до створення спецтрибуналу над РФ, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів зустріч зі своїм молдовським колегою Ніком Попеску у четвер, 27 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

За його словами, на зустрічі було обговорено кроки по пришвидшенню вступу України до ЄС.

"Він поінформував мене про рішення Молдови приєднатися до Основної групи зі створення Спеціального трибуналу для злочину агресії проти України. Зараз там 35 штатів", - написав Кулеба.

Нагадаємо, генпрокурор України Андрій Костін закликав судити російського диктатора Володимира Путіна у рамках трибуналу заочно.

Раніше Міжнародний кримінальний суд виписав ордер на арешт Путіна. Тепер понад 120 країн, які є підписантами Римського статуту, мають заарештувати диктатора, якщо він з'явиться на території їхніх країн.

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Молдова Дмитро Кулеба Війна Росії проти України
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