Молдова приєднається до створення спецтрибуналу над РФ, - Кулеба

За його словами, на зустрічі було обговорено кроки по пришвидшенню вступу України до ЄС.

"Він поінформував мене про рішення Молдови приєднатися до Основної групи зі створення Спеціального трибуналу для злочину агресії проти України. Зараз там 35 штатів", - написав Кулеба.

Productive talks with a good colleague and friend @NicuPopescu. Discussed steps needed to open EU accession talks in 2023. He informed me on Moldova’s decision to join the Core Group on the creation of a Special Tribunal for the Crime of Aggression Against Ukraine. 35 states now. pic.twitter.com/l4xSAgGvHv