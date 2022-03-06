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Путин о "спецоперации" в Украине: приостановка возможна при выполнении известных требований

Автор: Валерия Полищук

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров он заявил, что прекращение "спецоперации" в Украине возможно при прекращении боевых действий и выполнении Киевом "хорошо известных требований России".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента россии.

"Приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России", - заявил Путин.

При этом он подтвердил готовность россии к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования "конфликта".

В то же время Путин обратил внимание на "бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств".

В ходе разговора с президентом Турции Путин выразил надежду, что во время третьего раунда переговоров Украины и России из-за войны украинская делегация проявит "более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии".

При этом он добавил, что "спецоперация" в Украине "идет по плану и в соответствии с графиком".

Отметим, что РФ требует признание Донецкой и Луганской "народных республик" в границах Донецкой и Луганской областей, демилитаризацию Украины и закрепление нейтрального статуса страны.

Ранее сообщалось, что Эрдоган попытается убедить Путина прекратить войну против Украины и сесть за стол переговоров.

Война России против Украины продолжается уже одиннадцатый день. Стало известно, какая ситуация в разных регионах по состоянию на сегодняшнее утро.

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Владимир ПутинВойна России против Украины