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Эрдоган обсудил с Путиным войну в Украине

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Воскресенье 06 марта 2022 12:36
Эрдоган обсудил с Путиным войну в Украине Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и руководитель Кремля Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом россии Владимиром Путиным. В ходе разговора они обсудили войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На данный момент никаких подробностей о переговорах Эрдогана с руководителем Кремля нет.

Ранее сообщалось, что Эрдоган попытается убедить Путина прекратить войну против Украины и сесть за стол переговоров.

Война России против Украины продолжается уже одиннадцатый день. Стало известно, какая ситуация в разных регионах по состоянию на сегодняшнее утро.

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