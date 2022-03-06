Путін про "спецоперацію" в Україні: призупинення можливе при виконанні відомих вимог

"Призупинення спецоперації можливе тільки в разі припинення Києвом бойових дій і виконання добре відомих вимог Росії", - заявив Путін.

При цьому він підтвердив готовність Росії до діалогу з українською владою і з зарубіжними партнерами з метою врегулювання "конфлікту".

Разом з тим Путін звернув увагу на "безперспективність будь-яких спроб затягнути переговорний процес, що використовується українськими силовиками для перегрупування своїх сил і засобів".

В ході розмови з президентом Туреччини Путін висловив надію, що під час третього раунду переговорів України і Росії через війну українська делегація проявить "більш конструктивний підхід, повною мірою враховує складаються реалії".

При цьому він додав, що" спецоперація "в Україні"йде за планом і відповідно до графіка".

Зазначимо, що РФ вимагає визнання Донецької та Луганської "народних республік" в межах Донецької та Луганської областей, демілітаризацію України та закріплення нейтрального статусу країни.