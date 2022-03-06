Путін про "спецоперацію" в Україні: призупинення можливе при виконанні відомих вимог

Президент РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. В ході переговорів він заявив, що припинення "спецоперації" в Україні можливе при припиненні бойових дій і виконанні Києвом "добре відомих вимог Росії".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Росії.
"Призупинення спецоперації можливе тільки в разі припинення Києвом бойових дій і виконання добре відомих вимог Росії", - заявив Путін.
При цьому він підтвердив готовність Росії до діалогу з українською владою і з зарубіжними партнерами з метою врегулювання "конфлікту".
Разом з тим Путін звернув увагу на "безперспективність будь-яких спроб затягнути переговорний процес, що використовується українськими силовиками для перегрупування своїх сил і засобів".
В ході розмови з президентом Туреччини Путін висловив надію, що під час третього раунду переговорів України і Росії через війну українська делегація проявить "більш конструктивний підхід, повною мірою враховує складаються реалії".
При цьому він додав, що" спецоперація "в Україні"йде за планом і відповідно до графіка".
Зазначимо, що РФ вимагає визнання Донецької та Луганської "народних республік" в межах Донецької та Луганської областей, демілітаризацію України та закріплення нейтрального статусу країни.
Раніше повідомлялося, що Ердоган спробує переконати Путіна припинити війну проти України і сісти за стіл переговорів.
Війна Росії проти України триває вже одинадцятий день. Стало відомо, яка ситуація в різних регіонах станом на сьогоднішній ранок.
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