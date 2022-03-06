Одиннадцатый день войны России против Украины: какая ситуация в областях
Война России против Украины продолжается уже одиннадцатый день. Опубликована краткая сводка по ситуации в разных регионах по состоянию на сегодняшнее утро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ВРУ.
Херсон
В Херсоне относительно тихо. Отключили мобильную связь.
Житомирская область
Дважды ночью была воздушная тревога. В Коростене в результате авиационного удара разрушено 10 частных жилых домов (1 человек погиб, 5 получили травмы (из них 1 ребенок); с подвала гаража, который охватило пламя спасли 5 детей. Удар по местной железной дороге - поврежден тепловоз, 2 электрички, 2 пассажирских вагона.
Овруч - разрушено 15 частных жилых домов. Погибших и травмированных нет.
Запорожская область
Ночь прошла относительно спокойно население Запорожья и других населенных пунктов области продолжает готовиться к встрече с врагом, оборудуя укрепления.
Хмельницкая область
Враг наносил удары по аэродрому в Староконстантинове - 2 раненых.
Черниговская область
Чернигов ночью - постоянные воздушные тревоги. Бои на окраинах. Бои на Киевском направлении.
Полтава
В городе спокойно. Воздушные тревоги Лубны, Миргород, а утром и Полтава.
Луганская область
Ночь прошла сравнительно спокойно. Вчера днем были мощные обстрелы: в прилегающих к Северодонецку поселках, которые теперь отрезаны от города, гуманитарная катастрофа. В Новопскове автоматными очередями разогнали акцию протеста. Снова обстреляли областную детскую больницу.
При этом до региона дошла первая гуманитарная помощь из Черновицкой области. Начинает работу ООН по делам беженцев - закупка гумпомощи для Новопскова.
Донецкая область
Мариуполь в осаде. Волноваха тоже, но из Волновахи и района вчера смогли вывезти около 400 человек. Сегодня продолжатся попытки эвакуации.
Над Краматорском вчера вечером наша ПВО сбила крылатую ракету.
Николаевская область
Николаев - в городе вечером был обстрел из реактивной системы залпового огня "Смерч". Все три снаряда попали во двор частных домов. В результате обстрела с. Радостный сад Николаевского района есть погибшие. Также был обстрел ракетами других сел Николаевского района Николаевской области. В целом ситуация контролируемая.
Днепр
Ночью была одна воздушная тревога.
Харьковская область
Ночь в областном центре снова со взрывами: районы Алексеевки, Новых Домов, ХТЗ, Салтовки, 23 Августа и в центре Харькова. По области ВСУ по нескольким направлениям перешли в контрнаступление.
Киевская область
Бой в Ирпене, Гостомеле, Макарове. Перемещение врага по Буче, Немишаевской общине. Район Житомирской трассы остается самой горячей точкой.
Кировоградская, Волынская, Ровенская, Черкасская, Львовская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская, Тернопольская области и Одесса - ночь прошла спокойно.
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