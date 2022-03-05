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Эрдоган завтра попытается убедить Путина прекратить войну в Украине

Новина українською →
Анкара, Суббота 05 марта 2022 16:13
Эрдоган завтра попытается убедить Путина прекратить войну в Украине Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Mikhail Svetlov/Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра попытается убедить президента РФ Владимира Путина прекратить войну России против Украины. А также чтобы российская сторона села за стол переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

"Все наши усилия направлены на то, чтобы остановить эту войну. В этом контексте у нашего президента очень интенсивный дипломатический трафик. Мы продолжаем наши призывы ко всем сторонам, особенно к российской стороне, прекратить эти атаки и сесть за стол переговоров", - заявил спикер турецкого президента Ибрагим Калын.

Он отметил, что в ближайшие дни состоится третий раунд переговоров между Украиной и Россией.

"Наш главный принцип здесь, конечно, защита территориальной целостности и суверенитета Украины, ее политического единства в рамках международного права. Телефонные переговоры продолжаются, сегодня президент поговорит с премьер-министром Канады, а завтра с Путиным. Мы продолжим передавать эти сообщения", - добавил он.

Напомним, ранее Эрдоган уже предлагал услуги посредника для организации переговоров между Украиной и Россией на турецкой территории.

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