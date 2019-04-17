Путин сменил куратора ОРДЛО

Фото: Олег Говорун (kremlin.ru)

На эту должность назначили Алексея Филатова

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Олега Говоруна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Путина.

В том же документе Путин назначил на эту должность Алексея Филатова. Указ подписан 17 апреля 2019 года.

Цель управления администрации, которое возглавлял Говорун, как указывается на сайте Кремля, - обеспечивать деятельность президента по вопросам приграничного сотрудничества с Украиной, Абхазией и Южной Осетией.

В российской прессе называли Говоруна давним соратником помощника президента Владислава Суркова, которого считают одним из главных высокопоставленных российских чиновников, ответственных за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что помощник президента России Владислав Сурков гарантировал главарю "ДНР" Денису Пушилину личное покровительство.

РБК-Украина сообщало, что переназначенный на должность помощника президента России Владислав Сурков продолжит заниматься вопросами "урегулирования" на Донбассе с российской стороны.