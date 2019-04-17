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Путін змінив куратора ОРДЛО

Новини » Політика    17.04.2019 - 20:04
Путін змінив куратора ОРДЛО
Фото: Олег Говорун (kremlin.ru)

На цю посаду призначили Олексія Філатова

Президент Росії Володимир Путін відправив у відставку главу управління президента РФ по прикордонному співробітництву Олега Говоруна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Путіна.

У тому ж документі Путін призначив на цю посаду Олексія Філатова. Указ підписано 17 квітня 2019 року.

Мета управління адміністрації, яке очолював Говорун, як зазначається на сайті Кремля, - забезпечувати діяльність президента з питань прикордонного співробітництва з Україною, Абхазією і Південною Осетією.

В російській пресі називали Говоруна давнім соратником помічника президента Владислава Суркова, якого вважають одним з головних російських високопосадовців, відповідальних за порушення суверенітету і територіальної цілісності України.

Раніше глава Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що помічник президента Росії Владислав Сурков гарантував ватажкові "ДНР" Денису Пушилину особисте заступництво.

РБК-Україна повідомляло, що перепризначений на посаду помічника президента Росії Владислав Сурков продовжить займатися питаннями "врегулювання" на Донбасі з російської сторони.

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