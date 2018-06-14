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Сурков продолжит заниматься вопросами Донбасса, - Кремль

НовостиПолитика    14.06.2018 - 12:05
Фото: Владислав Сурков (kremlin.ru)  
Фото: Владислав Сурков (kremlin.ru)  

Суркова накануне переназначили помощником Путина

Переназначенный на должность помощника президента России Владислав Сурков продолжит заниматься вопросами урегулирования на Донбассе с российской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Сообщается, что Песков ответил положительно на вопрос, продолжит ли Сурков заниматься урегулированием ситуации вокруг Донбасса.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин оставил Суркова на посту своего помощника.

Отметим, в мае появилась информация о том, что Сурков может уйти в отставку с поста помощника президента. В то же время спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер выступал за продолжение контактов с ним.

 

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Теги публикации: Владислав Сурков, Российская Федерация, Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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