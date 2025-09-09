Путін сказав американцям, що "візьме Донбас" до кінця цього року, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін у розмові з спецпредставником президента США Стівом Віткоффом пообіцяв "взяти Донбас" до кінця року, але насправді на це підуть роки та мільйонні жертви.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.
"Він (Путін – ред.) каже, що через 3-4 місяці, а саме це він казав американцям, Білому дому й представнику президента Трампа Віткоффу, візьме Донбас. До кінця року він сказав, що візьме. Ціна – роки і мільйон людей. А якщо не роки, а швидше, то просто більше людей. Не мільйон людей, а два, три мільйони трупів", - заявив Зеленський.
Президент України в інтерв'ю ABC також нагадав, що твердження про нібито захоплення Росією 70% Донбасу за три роки є маніпуляцією. Він нагадав, що ще 10 років тому Кремль захопив Крим та третину Донбасу. Натомість за майже чотири роки повномасштабної війни РФ змогла окупувати лише 30% Донецької області, тоді як Україна контролює близько 32%.
"За роки війни, коли ми воюємо повномасштабно, він взяв тільки 30%. Це багато. Але мільйон людей. Він втратив мільйон людей", - зазначив глава держави.
Раніше ми писали, що Путін висунув низку вимог для завершення війни проти України під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Серед вимог були не лише територіальні поступки.
Агентство Reuters повідомляло, що Росія може відмовитися від частини окупованих українських територій, зокрема в Харківській та Сумській областях, а Україна нібито має поступитися частинами східних земель, які Москва не змогла захопити. Зокрема, мова і про Донецьку область.
Водночас Володимир Зеленський під час переговорів із Трампом не відкинув ідею можливого обміну територіями. Але наголосив, що подібні рішення не можуть ухвалюватися без урахування позиції українського народу.
Також Зеленський підкреслив, що ситуація на фронті в Україні наразі непроста, але не така погана, як це описує російський диктатор Володимир Путін. За його словами, Кремль вже думає над тим, як закінчити війну. При цьому Москва намагається вигадати для себе "перемогу".