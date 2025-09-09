Путин сказал американцам, что "возьмет Донбасс" до конца этого года, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин в разговоре со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом пообещал "взять Донбасс" до конца года, но на самом деле на это уйдут годы и миллионные жертвы.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
"Он (Путин - ред.) говорит, что через 3-4 месяца, а именно это он говорил американцам, Белому дому и представителю президента Трампа Виткоффу, возьмет Донбасс. До конца года он сказал, что возьмет. Цена - годы и миллион людей. А если не годы, а быстрее, то просто больше людей. Не миллион людей, а два, три миллиона трупов", - заявил Зеленский.
Президент Украины в интервью ABC также напомнил, что утверждение о якобы захвате Россией 70% Донбасса за три года является манипуляцией. Он напомнил, что еще 10 лет назад Кремль захватил Крым и треть Донбасса. Зато за почти четыре года полномасштабной войны РФ смогла оккупировать лишь 30% Донецкой области, тогда как Украина контролирует около 32%.
"За годы войны, когда мы воюем полномасштабно, он взял только 30%. Это много. Но миллион людей. Он потерял миллион людей", - отметил глава государства.
Ранее мы писали, что Путин выдвинул ряд требований для завершения войны против Украины во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Среди требований были не только территориальные уступки.
Агентство Reuters сообщало, что Россия может отказаться от части оккупированных украинских территорий, в частности в Харьковской и Сумской областях, а Украина якобы должна уступить части восточных земель, которые Москва не смогла захватить. В частности, речь и о Донецкой области.
В то же время Владимир Зеленский во время переговоров с Трампом не отверг идею возможного обмена территориями. Но подчеркнул, что подобные решения не могут приниматься без учета позиции украинского народа.
Также Зеленский подчеркнул, что ситуация на фронте в Украине сейчас непростая, но не такая плохая, как это описывает российский диктатор Владимир Путин. По его словам, Кремль уже думает над тем, как закончить войну. При этом Москва пытается придумать для себя "победу".