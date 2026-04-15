Путін "скасував" конституцію РФ на початку війни: ЗМІ дізналися про таємний указ

Правозахисник проєкту "Первый отдел" Євген Смирнов заявив про існування документа, який, за його словами, може дозволяти позасудові затримання в Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію проекту "Перший відділ" у мережі Telegram.

Документ і підстави для затримань

Правозахисний проєкт "Первый отдел" із посиланням на матеріали Слідчого комітету РФ повідомив, що після початку повномасштабної війни проти України в березні 2022 року російський диктатор Володимир Путін нібито підписав якийсь документ.

Він дає змогу силовим структурам позбавляти людей свободи і поміщати їх у слідчі ізолятори без порушення кримінальної справи і без рішення суду.

Як зазначають правозахисники, до Слідчого комітету РФ надійшла скарга на одне з таких затримань.

У ній ідеться про те, що громадянина Росії помістили в ізолятор без порушення справи, пославшись на "рішення Президента Російської Федерації від 08.03.2022 про організацію приймання та розміщення осіб, які чинять опір СВО".

Розширені повноваження силових структур

Згідно із зазначеним "рішенням", співробітники військово-слідчих органів, ФСБ, МВС і ФСЗ отримали можливість направляти людей, яких вважають причетними до протидії так званій "СВО", до установ, які функціонують у режимі слідчих ізоляторів.

При цьому Слідчий комітет відхилив скаргу, пославшись не лише на це рішення, а й на "тимчасову інструкцію", яка регулює порядок тримання в СІЗО.

Відсутність публічного доступу і правова оцінка

"Ні "рішення" (незрозуміло, як воно оформлене юридично), ні тимчасова інструкція не опубліковані у відкритому доступі. Сам текст "рішення" залишається невідомим", - заявляють правозахисники.

У "Первом отделе" підкреслюють, що поміщення людини в ізолятор без рішення суду суперечить статті 22 Конституції РФ, яка гарантує, що позбавлення волі можливе тільки за судовим рішенням.

Повідомлення про практику в період війни

Як зазначає "Радіо Свобода", від початку війни неодноразово надходили повідомлення про утримання українських полонених і цивільних осіб з окупованих територій у російських СІЗО без порушення кримінальних справ, судових рішень і доступу до адвокатів чи родичів.

Журналісти вказують, що, згідно з документом, на який посилається "Перший відділ", подібна практика теоретично може поширюватися і на громадян Росії, яких влада вважає причетними до "протидії" війні.