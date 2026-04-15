Путин "отменил" конституцию РФ в начале войны: СМИ узнали о тайном указе

18:42 15.04.2026 Ср
3 мин
Закон был подписан 8 марта 2022 года
aimg Анастасия Никончук
Фото: Владимир Путин (GettyImages)

Правозащитник проекта "Первый отдел" Евгений Смирнов заявил о существовании документа, который, по его словам, может позволять внесудебные задержания в России после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию проекта "Первый отдел" в сети Telegram.

Документ и основания для задержаний

Правозащитный проект "Первый отдел" со ссылкой на материалы Следственного комитета РФ сообщил, что после начала полномасштабной войны против Украины в марте 2022 года российский диктатор Владимир Путин якобы подписал некий документ.

Он позволяет силовым структурам лишать людей свободы и помещать их в следственные изоляторы без возбуждения уголовного дела и без решения суда.

Как отмечают правозащитники, в Следственный комитет РФ поступила жалоба на одно из таких задержаний.

В ней говорится, что гражданина России поместили в изолятор без возбуждения дела, сославшись на "решение Президента Российской Федерации от 08.03.2022 об организации приема и размещения лиц, оказывающих сопротивление СВО".

Расширенные полномочия силовых структур

Согласно указанному "решению", сотрудники военно-следственных органов, ФСБ, МВД и ФСО получили возможность направлять людей, которых считают причастными к противодействию так называемой "СВО", в учреждения, функционирующие в режиме следственных изоляторов.

При этом Следственный комитет отклонил жалобу, сославшись не только на это решение, но и на "временную инструкцию", которая регулирует порядок содержания в СИЗО.

Отсутствие публичного доступа и правовая оценка

"Ни "решение" (непонятно, как оно оформлено юридически), ни временная инструкция не опубликованы в открытом доступе. Сам текст "решения" остается неизвестным", - заявляют правозащитники.

В "Первом отделе" подчеркивают, что помещение человека в изолятор без решения суда противоречит статье 22 Конституции РФ, которая гарантирует, что лишение свободы возможно только по судебному решению.

Сообщения о практике в период войны

Как отмечает "Радио Свобода", с начала войны неоднократно поступали сообщения о содержании украинских пленных и гражданских лиц с оккупированных территорий в российских СИЗО без возбуждения уголовных дел, судебных решений и доступа к адвокатам или родственникам.

Журналисты указывают, что, согласно документу, на который ссылается "Первый отдел", подобная практика теоретически может распространяться и на граждан России, которых власти считают причастными к "противодействию" войне.

Напоминаем, что экспорт нефти через крупнейший черноморский порт РФ Новороссийск остается ограниченным после ударов украинских беспилотников, при этом два основных причала все еще не восстановили работу.

Отметим, что в Кремле заявляют, что украинские беспилотники якобы проходят через воздушное пространство стран НАТО при атаках на российские порты, а также утверждают о возможной поддержке со стороны государств Балтии и Финляндии.

