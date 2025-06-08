Путін шукає виправдання? Зеленський розвінчав заяви про відповідь на "Павутину"

Зеленський наголосив, що заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо нібито відповіді на спецоперацію СБУ є неправдивими.

"Те, що сказав Путін, не є правдою. Тому що якщо ви подивитесь на нашу операцію, рівно за добу до операції був наймасовіший удар по Україні. За добу до операції було 480 чи 483 дрони, не включаючи ракети. Тільки дронів було, бачите, майже пів тисячі. Тобто він (Путін, - ред.) хотів знайти виправдання до наступних своїх ударів", - додав він.

Президент зауважив, що щоденні удари РФ не є випадковими. Він зазначив, що це підтверджують дані розвідки та аналітика.

"Ми розуміємо, що Росія б'є абсолютно не випадково, хоча цілі обирають часто дуже випадково, тобто, щоб люди страждали. Цивільні цілі. І саме це вони роблять. Ви пам'ятаєте впродовж всіх цих моментів, коли вони говорили про перемир'я або про припинення вогню, вони наносили удари. Тобто їм здається, що таким тиском вони будуть впливати на ситуацію потім політичну", - пояснив він.