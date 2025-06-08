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Путін шукає виправдання? Зеленський розвінчав заяви про відповідь на "Павутину"

Україна, Неділя 08 червня 2025 17:04
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Путін шукає виправдання? Зеленський розвінчав заяви про відповідь на "Павутину" Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові били по Україні й до спецоперації СБУ "Павутини", а всі наступні атаки Росії були заплановані заздалегідь. Тому це не є відповіддю на дії українських спецслужб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю ABC News.

Зеленський наголосив, що заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо нібито відповіді на спецоперацію СБУ є неправдивими.

"Те, що сказав Путін, не є правдою. Тому що якщо ви подивитесь на нашу операцію, рівно за добу до операції був наймасовіший удар по Україні. За добу до операції було 480 чи 483 дрони, не включаючи ракети. Тільки дронів було, бачите, майже пів тисячі. Тобто він (Путін, - ред.) хотів знайти виправдання до наступних своїх ударів", - додав він.

Президент зауважив, що щоденні удари РФ не є випадковими. Він зазначив, що це підтверджують дані розвідки та аналітика.

"Ми розуміємо, що Росія б'є абсолютно не випадково, хоча цілі обирають часто дуже випадково, тобто, щоб люди страждали. Цивільні цілі. І саме це вони роблять. Ви пам'ятаєте впродовж всіх цих моментів, коли вони говорили про перемир'я або про припинення вогню, вони наносили удари. Тобто їм здається, що таким тиском вони будуть впливати на ситуацію потім політичну", - пояснив він.

Операція СБУ "Павутина"

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію "Павутина".

Під час операції FPV-дрони здійснили атаку відразу на чотири аеродроми Росії - "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново"

Унаслідок ударів було уражено більше 40 літаків - Ту-95, Ту-22М3 і А-50.

В СБУ заявляють, що втрати РФ можуть перевищувати 7 млрд доларів, а атака вивела з ладу третину стратегічної авіації Росії.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, для спецоперації "Павутина" використовували тільки українську зброю.

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