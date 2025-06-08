Путин ищет оправдания? Зеленский развенчал заявления об ответе на "Паутину"

Зеленский отметил, что заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы ответе на спецоперацию СБУ являются ложными.

"То, что сказал Путин, не является правдой. Потому что если вы посмотрите на нашу операцию, ровно за сутки до операции был самый массовый удар по Украине. За сутки до операции было 480 или 483 дрона, не включая ракеты. Только дронов было, видите, почти полтысячи. То есть он (Путин, - ред.) хотел найти оправдание к следующим своим ударам", - добавил он.

Президент отметил, что ежедневные удары РФ не являются случайными. Он отметил, что это подтверждают данные разведки и аналитика.

"Мы понимаем, что Россия бьет совершенно не случайно, хотя цели выбирают часто очень случайно, то есть, чтобы люди страдали. Гражданские цели. И именно это они делают. Вы помните на протяжении всех этих моментов, когда они говорили о перемирии или о прекращении огня, они наносили удары. То есть им кажется, что таким давлением они будут влиять на ситуацию потом политическую", - пояснил он.