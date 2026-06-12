Путін розповів, скільки окупантів РФ стягнула на фронт

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що на фронті в Україні зараз перебуває понад 700 тисяч окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"У нас там велике угрупування, понад 700 тисяч осіб", - заявив диктатор.

Оновлено о 18:35.

Путін також видав указ про розширення чисельності армії РФ до 2 млн 399 тисяч людей. З них 1 млн 510 тисяч - це військові. Порівняно з березнем 2026 року (коли Путін видавав подібний указ) чисельність військових зросла на 8 тисяч.

З цих даних виходить, що на сьогодні на фронті проти України воює майже половина російських військових.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що російська армія щомісяця втрачає на фронті від 30 до 35 тисяч військових.

Він також зазначав, що на окремих ділянках фронту співвідношення втрат між українськими та російськими силами становить 1 до 8 на користь України.

Окрім цього, очільниця британської розвідувальної служби GCHQ Енн Кіст-Батлер заявила, що від початку повномасштабної війни Росія втратила майже 500 тисяч військових. За її словами, російський диктатор нині "відступає на полі бою".