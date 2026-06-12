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Путин рассказал, сколько оккупантов РФ стянула на фронт

17:28 12.06.2026 Пт
1 мин
Диктатор назвал российскую группировку "большой"
aimg Валерий Ульяненко
Путин рассказал, сколько оккупантов РФ стянула на фронт Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Российский диктатор Владимир Путин заявил, что на фронте в Украине сейчас находится более 700 тысяч оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"У нас там большая группировка, более 700 тысяч человек", - заявил диктатор.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что российская армия ежемесячно теряет на фронте от 30 до 35 тысяч военных.

Он также отмечал, что на отдельных участках фронта соотношение потерь между украинскими и российскими силами составляет 1 к 8 в пользу Украины.

Кроме этого, руководительница британской разведывательной службы GCHQ Энн Кист-Батлер заявила, что с начала полномасштабной войны Россия потеряла почти 500 тысяч военных. По ее словам, российский диктатор сейчас "отступает на поле боя".

В то же время командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что средняя стоимость ликвидации одного российского оккупанта за последний год составила около 918 долларов.

Также РБК-Украина писало, что в России уменьшается количество желающих подписывать контракт с Минобороны РФ для участия в войне против Украины. По сравнению с 2025 годом число таких добровольцев сократилось примерно на 20%.

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