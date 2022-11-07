Путін розповів, скільки мобілізованих росіян вже воюють в Україні

Близько 50 тисяч мобілізованих російських військових беруть участь у бойових діях проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента РФ Володимира Путіна, яку приводять російські ЗМІ.

Президент РФ додав, що з них близько 50 тисяч беруть участь у бойових діях проти України. Про це Путін повідомив на зустрічі з губернатором Тверської області Ігорем Руденем під час поїздки до регіону.

"Близько 80 тисяч мобілізованих громадян наразі перебувають у зоні проведення "спеціальної операції", - заявив Путін.

Нагадаємо, що раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович назвав кількість мобілізованих росіян, які перебувають в Україні.

До цього Арестович розповів, що у Росії змогли мобілізувати 238 тисяч росіян, а не 300 тисяч, як планувалося на початку. Це сталося тому, що військкомати не змогли ефективно організувати роботу.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу раніше вже заявив про нібито "завершення часткової мобілізації" в країні. Оскільки вже вдалося набрати 300 тисяч військових. Тоді він заявив, що Україну вже відправили 82 тисячі мобілізованих росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.