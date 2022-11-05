Арестович назвав кількість мобілізованих росіян, які перебувають в Україні

Менш чверті російських мобілізованих перебувають в Україні, решта проводить час у тренувальних центрах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгіна LIVE" .

За його словами, на території України можуть бути від 50 до 60 тисяч мобілізованих.

"В Україні знаходяться... середня цифра 60 тисяч. Дехто говорить під 100 тисяч. Це взагалі на театрі української війни. А безпосередньо на території України, гадаю, тисяч 50... Оцінки відрізняються", - сказав Арестович.

При цьому менше половини мобілізованих росіян розпочали підготовку.

"З цих 238 тисяч лише 43% тією чи іншою мірою приступили до підготовки та оснащення. Інші сидять по спортзалах і школах без діла, тупо бухають. Три бунти були великі, крайній був у Казані, коли прогнали стусанами командира полку", - розповів. він.

Нагадаємо, Арестович розповів, що у Росії змогли мобілізувати 238 тисяч росіян, а не 300 тисяч, як планувалося на початку. Це сталося тому, що військкомати не змогли ефективно організувати роботу.

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