Путин рассказал, сколько мобилизованных россиян уже воюют в Украине

Около 50 тысяч мобилизованных российских военных участвуют в боевых действиях против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина, приводимое российскими СМИ.

Президент РФ добавил, что из них около 50 тысяч принимают участие в боевых действиях против Украины. Об этом Путин сообщил на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденем во время поездки в регион.

"Около 80 тысяч мобилизованных граждан находятся в зоне проведения "специальной операции", - заявил Путин.

Напомним, что ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал количество находящихся в Украине мобилизованных россиян.

Ранее Арестович рассказал, что в России смогли мобилизовать 238 тысяч россиян, а не 300 тысяч, как планировалось в начале. Это произошло потому, что военкоматы не смогли эффективно организовать работу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее уже заявил о якобы "завершении частичной мобилизации" в стране. Поскольку уже удалось набрать 300 тысяч военных. Тогда он заявил, что Украину уже отправили 82 тысяч мобилизованных россиян.

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