Путін розкрив, кого хоче бачити переговірником між ЄС і Росією

Діалог ЄС і РФ та готовність Москви до переговорів

Нагадаємо, днями президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС розглядає можливість налагодження прямого каналу перемовин із Кремлем, щоб уникнути ізоляції від мирного процесу, який наразі очолюють США.

Головною метою є недопущення ситуації, за якої Європу змусять ухвалити мирну угоду без її участі та згоди. При цьому Кошта зазначив, що РФ поки що не демонструє намірів брати участь у серйозних переговорах.

Учора прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін готовий до діалогу "з усіма", зокрема з ЄС. При цьому додав, що Москва не хоче виступати ініціатором переговорів.