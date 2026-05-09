RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Путин раскрыл, кого хочет видеть переговорщиком между ЕС и Россией

22:45 09.05.2026 Сб
2 мин
Путин допустил, что переговорщиком может быть не только предпочтительный ему человек
aimg Эдуард Ткач
Фото: Владимир Путин (Getty Images)

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что готов бывший канцлер Германии Герхард Шредер является предпочтительным переговорщиком для диалога между Россией и ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его общение с прессой.

Читайте также: Немецкий банк заблокировал деньги из РФ для Шредера: Bild узнал причину

"Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной республики Германия господин Шредер", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В то же время он добавил, что готов вести переговоры с любым европейским политиком, за исключением тех, кто "успел наговорить всякого".

Диалог ЕС и РФ и готовность Москвы к переговорам

Напомним, на днях президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ЕС рассматривает возможность налаживания прямого канала переговоров с Кремлем, чтобы избежать изоляции от мирного процесса, который сейчас возглавляют США.

Главной целью является недопущение ситуации, при которой Европу заставят принять мирное соглашение без ее участия и согласия. При этом Кошта отметил, что РФ пока не демонстрирует намерений участвовать в серьезных переговорах.

Вчера пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к диалогу "со всеми", в том числе с ЕС. При этом добавил, что Москва не хочет выступать инициатором переговоров.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ПутинЕвросоюзРоссийская ФедерацияВойна в Украине