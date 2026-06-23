Путін різко змінив позицію щодо переговорів з Україною

"Росія, як уже не раз говорилося, готова до переговорів з Україною. Готова на базі домовленостей, які були досягнуті ще в Стамбулі, і нагадаю, були парафовані українською делегацією", - зазначив Путін, уточнивши, що Україну тоді нібито "все влаштовувало".

Він додав, що переговори можуть відбуватися "на базі стамбульських домовленостей, на базі домовленостей в Анкориджі та на базі реалій на землі". Також він згадав принципи, які виклав кілька років тому під час виступу у МЗС.

"Але, виходитимемо з того, що є. Далі рухатимемося впевнено в усіх напрямках, забезпечуючи безпеку наших громадян, вирішуючи питання економічного характеру, і в масштабах країни, і в регіонах РФ", - сказав диктатор.

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Що говорив Путін про переговори

Варто зауважити, що лише сьогодні, 23 червня, російський диктатор Володимир Путін заявляв, що передумов для переговорів між Україною та Росією немає.

Він поскаржився, що лист президента України Володимира Зеленського, який український лідер написав російському диктатору 4 червня, не створює передумов для діалогу.