Путин резко изменил позицию по переговорам с Украиной

"Россия как уже не раз говорилось, готова к переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые были достигнуты еще в Стамбуле, и напомню, были парафированы украинской делегацией", - отметил Путин, уточнив, что Украину тогда якобы "все устраивало".

Он добавил, что переговоры могут проходить "на базе стамбульских договоренностей, на базе договоренностей в Анкоридже и на базе реалий на земле". Также он упомянул принципы, которые изложил пару лет назад в ходе выступления в МИД.

"Но, будем исходить из того, что есть. Будем дальше двигаться уверено по всем направлениям, обеспечивая безопасность наших граждан, решая вопросы экономического характера, и в масштабах страны, и в регионах РФ", - сказал диктатор.

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Что говорил Путин о переговорах

Стоит заметить, что только сегодня, 23 июня, российский диктатор Владимир Путин заявлял о том, что предпосылок для переговоров между Украиной и Россией нет.

Он пожаловался, что письмо президента Украины Владимира Зеленского, которое украинский лидер написал российскому диктатору 4 июня, "не создает предпосылок для диалога".