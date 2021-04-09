Путин резко ответил Меркель на требование сократить число войск РФ у границ Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвала его сократить военное присутствие у границ Украины . Российский президент заявил ей, что это является внутренним делом РФ.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Во-вторых, по словах пресс-секретаря, Украина потенциально превращается в якобы нестабильный регион.

"Президент дал необходимые разъяснения. Первое - что мы вольны передвигать наши вооруженные и любые подразделения по территории РФ на наше усмотрение", - заявил он.

Путин сказал Меркель, что РФ может по своему усмотрению перемещать воинские подразделения по собственной территории, рассказал Песков.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что вступление Украины в НАТО приведет только к масштабной эскалации ситуации на Донбассе.

Отметим, у президента РФ Владимира Путина объяснили стягивание войск РФ к границам Украины.

Кроме того, в ОП заявили, что Украине стоит ожидать нового военного обострения со стороны России.