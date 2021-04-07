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Путин решает, сколько войска РФ будут находиться у границ Украины, - Кремль

Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле заявили, что российские войска у границ Украины якобы никому не угрожают. Они будут находиться там столько, сколько решит президент России Владимир Путин.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

По его словам, российские Вооруженные силы находятся там на территории России, "где это признано необходимым и целесообразным".

На вопрос о том, сколько они еще будут находиться у границ Украины, Песков ответил: "Так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и верховным главнокомандующим".

Также он заявил, что у него нет информации относительно планов по дислокации и передислокации войск.

Напомним, Россия начала контрольную проверку боеготовности своей армии.

Отметим, западные союзники Украины, в том числе НАТО, на этом фоне предостерегли Россию от дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе.

После этого Россия заявила США о "провокациях" Украины на Донбассе.

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