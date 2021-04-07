Путин решает, сколько войска РФ будут находиться у границ Украины, - Кремль

В Кремле заявили, что российские войска у границ Украины якобы никому не угрожают. Они будут находиться там столько, сколько решит президент России Владимир Путин.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".
По его словам, российские Вооруженные силы находятся там на территории России, "где это признано необходимым и целесообразным".
На вопрос о том, сколько они еще будут находиться у границ Украины, Песков ответил: "Так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и верховным главнокомандующим".
Также он заявил, что у него нет информации относительно планов по дислокации и передислокации войск.
Напомним, Россия начала контрольную проверку боеготовности своей армии.
Отметим, западные союзники Украины, в том числе НАТО, на этом фоне предостерегли Россию от дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе.
После этого Россия заявила США о "провокациях" Украины на Донбассе.