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В Германии обеспокоены ситуацией на Донбассе и обратились к РФ

Новина українською → Берлин, Среда 07 апреля 2021 14:25
В Германии обеспокоены ситуацией на Донбассе и обратились к РФ Фото: Ульрике Деммер (скрин видео)
Автор: Анастасия Рокитна

Германия обеспокоена обострением ситуации на Донбассе. Она выразила обеспокоенность в диалоге с Россией.

Об этом заявила на брифинге представитель Кабинета министров Германии Ульрике Деммер.

Представителей ФРГ, в частности, беспокоит перемещение российских войск у границ Украины.

"Как вы знаете, за последние дни НАТО, ЕС и многие партнеры выразили обеспокоенность по поводу усиления военного присутствия России. Правительство ФРГ разделяет эту обеспокоенность и сообщило об этом Москве", - сообщила Деммер.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что членство в НАТО могло бы положить конец войне на Донбассе.

Напомним, вице-премьер Алексей Резников объяснил военную активизацию России желанием обратить на себя внимание.

Также сообщалось, что США призвали РФ снизить напряженность в отношениях с Украиной.

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