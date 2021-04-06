Россия заявила США о "провокациях" Украины на Донбассе
Представители России и США обсудили Донбасс. Российский представитель заявил о "провокациях" Украины на востоке страны.
Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает агенство ТАСС.
По его словам, Россия предупредила США о последствиях "провокационного поведения Киева" на востоке Украины.
"У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе. Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит", - сказал он.
Ранее представитель Государственного департамента США Эдвард Прайс заявил, что Америка ведет переговоры с РФ из-за Украины. Вашингтон требует, чтобы Москва объяснила ситуацию с провокациями.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стягивание войск якобы не представляет никакой угрозы для Украины.
Он также заявил, что сегодня на Донбассе начинаются неконтролируемые перестрелки на линии разграничения.