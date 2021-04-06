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Россия заявила США о "провокациях" Украины на Донбассе

Новина українською → Киев, Вторник 06 апреля 2021 09:04
Россия заявила США о "провокациях" Украины на Донбассе Фото: Сергей Рябков (twitter com mid_rf)
Автор: Анастасия Рокитна

Представители России и США обсудили Донбасс. Российский представитель заявил о "провокациях" Украины на востоке страны.

Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает агенство ТАСС.

По его словам, Россия предупредила США о последствиях "провокационного поведения Киева" на востоке Украины.

"У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе. Мы исчерпывающим образом изложили американской стороне то, что происходит", - сказал он.

Ранее представитель Государственного департамента США Эдвард Прайс заявил, что Америка ведет переговоры с РФ из-за Украины. Вашингтон требует, чтобы Москва объяснила ситуацию с провокациями.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стягивание войск якобы не представляет никакой угрозы для Украины.

Он также заявил, что сегодня на Донбассе начинаются неконтролируемые перестрелки на линии разграничения.

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