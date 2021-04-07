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Путін вирішує, скільки війська РФ будуть знаходиться біля кордонів України, - Кремль

Автор: Анастасія Рокитна

У Кремлі заявили, що російські війська біля кордонів України нібито нікому не загрожують. Вони будут там стільки, скільки вирішить президент Росії Володимир Путін.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс".

За його словами, російські Збройні сили перебувають там на території Росії, "де це визнано необхідним і доцільним".

На питання про те, скільки вони ще будуть знаходитись біля кордонів України, Пєсков відповів: "Так довго, наскільки це знову ж таки буде визнано доцільним нашим військовим керівництвом і верховним головнокомандувачем".

Також він заявив, що у нього немає інформації щодо планів по дислокації і передислокації військ.

Нагадаємо, Росія розпочала контрольну перевірку боєздатності своєї армії.

Зазначимо, західні союзники України, в тому числі НАТО, на цьому тлі застерегли Росію від подальшої ескалації ситуації на Донбасі.

Після цього Росія заявила США про "провокації" України на Донбасі.

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