Путін вирішує, скільки війська РФ будуть знаходиться біля кордонів України, - Кремль

У Кремлі заявили, що російські війська біля кордонів України нібито нікому не загрожують. Вони будут там стільки, скільки вирішить президент Росії Володимир Путін.

За його словами, російські Збройні сили перебувають там на території Росії, "де це визнано необхідним і доцільним".

На питання про те, скільки вони ще будуть знаходитись біля кордонів України, Пєсков відповів: "Так довго, наскільки це знову ж таки буде визнано доцільним нашим військовим керівництвом і верховним головнокомандувачем".

Також він заявив, що у нього немає інформації щодо планів по дислокації і передислокації військ.