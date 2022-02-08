Путин разъяснил предложения по признанию "ЛДНР", - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что получил от президента Владимира Путина разъяснения по предложениям России о признании "ЛДНР". Стороны обсудили выполнение "Минска"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию по итогам встречи лидеров.

"Я завтра лечу в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. И мы в координации с Олафом Шольцем (канцлером Германии - ред.) продолжаем усилия в нормандском формате, чтобы выполнить в полном объеме минские соглашения, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе", - заявил Макрон.

Он призвал стороны продолжать продвигаться по конкретным шагам для выполнения "Минска" "четко и полностью".

"Мы смогли продвинуться по определенным техническим моментам. Я благодарен Зеленскому за конкретные обязательства, в частности, отозвать закон, не отвечающий минским соглашениям. Также было получено разъяснение по поводу предлагаемых в России законопроектов, но он заверил, что этого не будет, если это не соответствует минским соглашениям" - рассказал Макрон.