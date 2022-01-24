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"Путь в пропасть". В Раде ответили России на идею признания "ЛДНР": полное заявление

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Киев, Понедельник 24 января 2022 11:18
"Путь в пропасть". В Раде ответили России на идею признания "ЛДНР": полное заявление Фото: глава Верховной рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук ответил России на идею признания "ЛДНР". По его словам, это - "путь в пропасть".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы парламента на согласительном совете.

По его словам, в последнее время продолжаются попытки психологического давления на Украину. Международная изоляция России усилилась настолько, что российские депутаты серьезно размышляют над признанием так называемых "ДЛНР", заявил Стефанчук.

"Чтобы иметь международную поддержку и признание, следует беспокоиться, прежде всего, об экономическом благополучии собственных граждан. Все остальное приведет к санкциям и прочим неприятностям. Мой совет – действовать в правовом поле, соблюдать международные соглашения, а посягать на территориальную целостность соседних государств - это путь в пропасть", - заявил он.

Кроме того, спикер Рады внес предложение безотлагательно внести постановление об обращении парламента к ООН, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств по поводу неприемлемости военного шантажа со стороны РФ, который она осуществляет, с целью недопущения реализации евроатлантических стремлений Украины.

"Этот проект постановления уже подготовлен. Он подписан руководством Рады. Я обращаюсь к лидерам фракций, чтобы вы могли зарегистрировать его. Чтобы завтра могли проголосовать", - заявил он.

Напомним, в Государственную думу РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики".

В Кремле раскритиковали эту идею, заявив, что такое признание может усилить напряженность в ситуации с Украиной.

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