"Путь в пропасть". В Раде ответили России на идею признания "ЛДНР": полное заявление

Глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук ответил России на идею признания "ЛДНР". По его словам, это - "путь в пропасть".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление главы парламента на согласительном совете .

По его словам, в последнее время продолжаются попытки психологического давления на Украину. Международная изоляция России усилилась настолько, что российские депутаты серьезно размышляют над признанием так называемых "ДЛНР", заявил Стефанчук.

"Чтобы иметь международную поддержку и признание, следует беспокоиться, прежде всего, об экономическом благополучии собственных граждан. Все остальное приведет к санкциям и прочим неприятностям. Мой совет – действовать в правовом поле, соблюдать международные соглашения, а посягать на территориальную целостность соседних государств - это путь в пропасть", - заявил он.

Кроме того, спикер Рады внес предложение безотлагательно внести постановление об обращении парламента к ООН, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств по поводу неприемлемости военного шантажа со стороны РФ, который она осуществляет, с целью недопущения реализации евроатлантических стремлений Украины.

"Этот проект постановления уже подготовлен. Он подписан руководством Рады. Я обращаюсь к лидерам фракций, чтобы вы могли зарегистрировать его. Чтобы завтра могли проголосовать", - заявил он.