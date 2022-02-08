Путін роз'яснив пропозиції щодо визнання "ЛДНР", - Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що отримав від президента Володимира Путіна роз'яснення щодо пропозицій Росії про визнання "ЛДНР". Сторони обговорили виконання "Мінська".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію за підсумками зустрічі лідерів.
"Я завтра лечу до Києва, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським. І ми в координації з Олафом Шольцем (канцлером Німеччини - ред.) продовжуємо зусилля в нормандському форматі, щоб виконати в повному обсязі мінські угоди, щоб врегулювати конфлікт на Донбасі", - заявив Макрон.
Він закликав сторони продовжувати просуватися конкретними кроками для виконання "Мінська" "чітко і повністю".
"Ми змогли просунутися щодо певних технічних моментів. Я вдячний Зеленському за конкретні зобов'язання, зокрема, відкликати закон, що не відповідає мінським угодам. Також було отримано роз'яснення з приводу пропонованих в Росії законопроєктів, але він запевнив, що цього не буде, якщо це не відповідає мінським угодам" - розповів Макрон.
Нагадаємо, в Державну думу РФ внесли проєкт звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". Однак його прессекретар Дмитро Пєсков розкритикував ініціативу, оскільки вона може тільки посилити напруженість.
Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що визнання "ЛДНР" стане очевидним виходом Росії з мінських угод. А спікер Верховної ради Руслан Стефанчук підкреслив, що можливе визнання "ЛДНР" - це "шлях у прірву".