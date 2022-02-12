Путин в разговоре с Макроном ничего не говорил о вторжении в Украину, - Елисейский дворец

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном не сказал ничего, что указывало бы на то, что он готовится к вторжению в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы не видим в словах президента Путина никаких признаков того, что он собирается перейти в наступление. Тем не менее мы чрезвычайно бдительны и внимательны к российской (военной) позиции, чтобы избежать худшего", - заявил официальный представитель французского президента.

Напомним, Макрон в разговоре с Путиным заявил, что "искренний диалог" не совместим с военной эскалацией на границах Украины.

А Путин со своей стороны пожаловался, что Запад не хочет "подтолкнуть" Украину к выполнению минских договоренностей.

Позже Макрон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ожидается, что Макрон сегодня также позвонит президенту США и канцлеру Германии.