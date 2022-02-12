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Путін у розмові з Макроном нічого не говорив про вторгнення в Україну, - Єлисейський палац

Автор: Валерія Поліщук

Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном не сказав нічого, що вказувало б на те, що він готується до вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми не бачимо в словах президента Путіна ніяких ознак того, що він збирається перейти в наступ. Проте ми надзвичайно пильні і уважні до російської (військової) позиції, щоб уникнути гіршого", - заявив офіційний представник французького президента.

Нагадаємо, Макрон у розмові з Путіним заявив, що" щирий діалог " не сумісний з військовою ескалацією на кордонах України.

А Путін зі свого боку поскаржився, що захід не хоче "підштовхнути" Україну до виконання Мінських домовленостей.

Пізніше Макрон провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Очікується, що Макрон сьогодні також подзвонить президенту США і канцлеру Німеччини.

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Вторгнення Росії до УкраїниВолодимир ПутінЕммануель Макрон